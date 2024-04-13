«Ахмат» — «Балтика»: калининградцы забили второй мяч за 4 минуты

«Балтика» удвоила свое преимущество в матче против «Ахмата» в 24-м туре РПЛ — 2:0.

На 8-й минуте за гостей забил Алекс Фернандес. За 4 минуты до этого калининградцы открыли счет благодаря голу Анхело Энрикеса.