Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» раскритиковал руководство красно-зеленых.

«Вот в магазинов бывает, когда написано: «Распродажа», а в нашем случае идет слово «Ликвидация». Им [руководству] плевать на традиции, на то, что люди вложили в клуб свою жизнь и нервы, — сказал он «СЭ». — Им плевать на то, что думают болельщики, плевать на состояние общества — плевать абсолютно на все. Откуда взялся этот Цорн? Пришел, проворовавшись в «Спартаке», что ли? За что его выгнали оттуда? Зачем подбирать это и с какой стати командой руководит какой-то немец? Уничтожается собственная тренерская школа. Мы ее уничтожаем! Так уничтожается и футбол».

Также Баринов считает, что развал клуба начался с ухода Юрия Семина.

«Клуб разваливают с тех пор, как уволили Семина и назначили Кикнадзе. Года хватило, чтобы его сразу менять. Когда генеральный директор заявляет, что ему не нужны болельщики, то его нельзя и близко подпускать к спорту! Не то что к футболу. Что это за спорт, в котором не нужны болельщики? Он же для болельщиков! А теперь пришли другие. Кто они? Что они? Откуда они?» — добавил Баринов.