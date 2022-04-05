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Баринов — о руководстве «Локомотива»: «Откуда взялся этот Цорн? Пришел, проворовавшись в «Спартаке»?

Актер Баринов резко высказался о руководстве «Локомотива»
Данил Алешин
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» раскритиковал руководство красно-зеленых.

«Вот в магазинов бывает, когда написано: «Распродажа», а в нашем случае идет слово «Ликвидация». Им [руководству] плевать на традиции, на то, что люди вложили в клуб свою жизнь и нервы, — сказал он «СЭ». — Им плевать на то, что думают болельщики, плевать на состояние общества — плевать абсолютно на все. Откуда взялся этот Цорн? Пришел, проворовавшись в «Спартаке», что ли? За что его выгнали оттуда? Зачем подбирать это и с какой стати командой руководит какой-то немец? Уничтожается собственная тренерская школа. Мы ее уничтожаем! Так уничтожается и футбол».

Также Баринов считает, что развал клуба начался с ухода Юрия Семина.

«Клуб разваливают с тех пор, как уволили Семина и назначили Кикнадзе. Года хватило, чтобы его сразу менять. Когда генеральный директор заявляет, что ему не нужны болельщики, то его нельзя и близко подпускать к спорту! Не то что к футболу. Что это за спорт, в котором не нужны болельщики? Он же для болельщиков! А теперь пришли другие. Кто они? Что они? Откуда они?» — добавил Баринов.

ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
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28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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