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Джорджевич: «Важно, чтобы «Сочи» завершил первую половину сезона несколькими хорошими матчами»

Джорджевич оценил игру «Сочи» в первой половине сезона РПЛ
Руслан Минаев
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Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич оценил игру команды в первой половине сезона РПЛ.

«Нынешний сезон для «Сочи» складывается со взлетами и падениями, но для команды важно, что мы смогли завершить первую часть чемпионата несколькими хорошими матчами.

Естественно, «Зенит» показывает отличный футбол на протяжении уже многих лет и, безусловно, заслуживает первого места. Но до золота им еще далеко, пока что их нельзя называть чемпионами», — цитирует Джорджевича «РБ Спорт».

28-летний форвард перешел в «Сочи» на правах свободного агента. Контракт черногорца с «Сочи» рассчитан до 2024 года.

В этом сезоне он провел за клуб 7 матчей и не отметился результативным действиями.

«Сочи» в 17 турах набрал 25 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/luka-dzhordzhevich-zenitu-eshhe-daleko-do-zolota-nel-zya-nazy-vat-ih-chempionami/
Лука Джорджевич
РПЛ
ФК Сочи
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