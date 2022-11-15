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Судейство

Сегодня, 09:15

РФС разберется, какие арбитры говорили Карпину о непонимании трактовок правил

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» прокомментировал высказывания Валерия Карпина о судьях, не понимающих трактовку правил.

«Мы спросим у Валерия Георгиевича, что это за резервные арбитры, которые не знают, как правильно принимать решения. Если такие случаи были, то это не совсем правильное поведение. Я не знаю о таких разговорах. Мы дополнительно это проверим, мы полностью открыты в этом плане.

Скорее всего, резервный в этой ситуации объяснял, как судьи принимают решения, но тренеры на эмоциях или по какой-то другой причине могли понять его неверно. Плюс нельзя забывать, что резервный не всегда видит тот или иной момент с оптимального ракурса, поэтому может сказать, что действительно чего-то не увидел и поэтому не готов давать оценку. Так или иначе, мы готовы разобраться в любом подобном эпизоде. Безусловно, по умолчанию со стороны судей неправильно говорить такие вещи тренерам. Это приводит к недовольству. Но я не уверен, что такая ситуация имела место в таком ключе. Мне сложно это представить", — сказал Каманцев «СЭ».

Валерий Карпин в интервью «СЭ» прокомментировал работу арбитров в РПЛ.

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