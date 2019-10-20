На стадионе «Динамо» после матча с «Краснодаром» сработала пожарная тревога

На стадионе «Динамо» через час после матча 13-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1) сработала пожарная тревога, сообщает «РИА Новости». Всех посетителей арены попросили ее покинуть.

Напомним, что перед началом игры состоялись мероприятия в честь юбилея легендарного голкипера «Динамо» Льва Яшина. Прославленному советскому вратарю 22 октября исполнилось бы 90 лет.