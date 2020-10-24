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«Может быть, кто-то уже подумал о «Баварии». Николич — о поражении от «Ротора»

21:32
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о поражении от «Ротора» (1:2) в матче 12-го тура РПЛ.

— Бывают матчи, когда команда не использует свои моменты. Мы не заслужили поражения, если посмотреть на то, как складывалась игра.

Возможно, нам не хватило желания и концентрации. Мы потеряли дисциплину на поле. Мы пропустили первыми, и удар с пенальти был первым в исполнении соперника. Так бывает в футболе. Плохой матч для нас, работаем и двигаемся дальше

— Как это поражение скажется на команде с психологической точки зрения перед игрой с «Баварией»?

—  Перед игрой мы говорили, что сегодня самый важный матч для нас. Может быть, кто-то уже подумал о «Баварии». Концентрация и дисциплина не была на должном уровне. Сегодня футбол сделал нам штраф.

Локомотив — Ротор

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