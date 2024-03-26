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Полуяхтов рассказал о неприятной поездке в такси в Махачкале

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Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов рассказал о неприятной ситуации, которая произошла, когда игрок выступал за «Анжи».

«Однажды возникла другая ситуация. Мы проиграли 0:1 «Ростову», ко мне семья приехала. Вызвали такси до гостиницы. Приехала заниженная «приора». Я сел на переднее сиденье, жена с дочкой — на заднее. Приехали, я вышел со словами: «Все, спасибо, до свидания». Пошел открывать дверь отеля, а супруга мне: «Вов, тебя водитель зовет». Я наклоняюсь, и водитель такой: «Слышь, дверью не хлопай». А я всегда стараюсь аккуратно закрывать! У меня накопилось, мы же еще и проиграли. Возмутился: «Дружище, у тебя двери на присосках, что ли? Нормально я закрыл». Мне опять начинают: «Почему так разговариваешь?» Я предложил: «Есть вопросы — приезжай завтра на стадион и поговорим». Вот такие бывают больные люди», — приводит слова Полуяхтова Sport24.

Полуяхтов выступал за «Анжи» в сезоне-2017/18. В составе клуба из Махачкалы защитник провел 29 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Источник: Sport24
Владимир Полуяхтов
Футбол
РПЛ
ФК Анжи
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
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Спартак – Урал
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