Полуяхтов рассказал о неприятной поездке в такси в Махачкале

Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов рассказал о неприятной ситуации, которая произошла, когда игрок выступал за «Анжи».

«Однажды возникла другая ситуация. Мы проиграли 0:1 «Ростову», ко мне семья приехала. Вызвали такси до гостиницы. Приехала заниженная «приора». Я сел на переднее сиденье, жена с дочкой — на заднее. Приехали, я вышел со словами: «Все, спасибо, до свидания». Пошел открывать дверь отеля, а супруга мне: «Вов, тебя водитель зовет». Я наклоняюсь, и водитель такой: «Слышь, дверью не хлопай». А я всегда стараюсь аккуратно закрывать! У меня накопилось, мы же еще и проиграли. Возмутился: «Дружище, у тебя двери на присосках, что ли? Нормально я закрыл». Мне опять начинают: «Почему так разговариваешь?» Я предложил: «Есть вопросы — приезжай завтра на стадион и поговорим». Вот такие бывают больные люди», — приводит слова Полуяхтова Sport24.

Полуяхтов выступал за «Анжи» в сезоне-2017/18. В составе клуба из Махачкалы защитник провел 29 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.