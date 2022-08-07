Мирзов: «Не понимаю, что сейчас творится в «Локомотиве». Никто не понимает»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался о ситуации в «Локомотиве».

«Не понимаю, что сейчас творится в «Локомотиве». В России никто не понимает, что там творится. Пришло какое-то руководство, делают непонятные трансферы, но это такое руководство.

«Локомотив» не должен так играть. Сколько они уже пропустили? Это не красит клуб. Это не моя проблема. Обидно просто, что клуб с таким именем и так получается. В чем наш секрет? Мы выходим биться друг за друга, доигрывать каждый эпизод. Мы играем едино», — сказал Мирзов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Локомотив» не одержал ни одной победы в первых четырех матчах нового сезона. Старт сезона-2022/23 — худший для московского клуба с 2006 года.