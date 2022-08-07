Экс-тренер «Торпедо» Колыванов считает, что в команде нет игроков уровня РПЛ

Бывший главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов поделился мнением о поражении «Химкам» в 4-м туре РПЛ (1:3).

«У «Торпедо» в обойме нет футболистов, которые соответствуют требованиям РПЛ. Я понимаю тренерский штаб, который ставит Лебеденко и Рязанцева — у них есть опыт игры в этой лиге. Но три или четыре позиции надо усилить, это однозначно. Без хороших игроков в РПЛ делать нечего. Одну или две игры выиграть можно с помощью опытных ветеранов, но на длинном отрезке так играть очень непросто.

«Торпедо» нужно находить средства для приобретения футболистов, это и ежу понятно. Да, игра у автозаводцев улучшается, они привыкают к новым скоростям, но видно, что у некоторых футболистов уровень первой лиги», — сказал Колыванов Metaratings.ru.

«Химки» набрали 7 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. «Торпедо» осталось на предпоследнем, 15-м месте (1 очко).

В следующем туре «Химки» на своем поле примут «Ахмат». «Торпедо» в гостях сыграет с «Оренбургом». Оба матча пройдут 14 августа.