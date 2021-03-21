«Куда тебе, старый пердун». Жена Карпина потроллила мужа

Жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья подшутила над мужем в Instagram.

Специалист в соцсети опубликовал видео с супругой, подписав ролик следующим образом: «Когда жена должна была за ночь «уговорить» мужа на прямой эфир в ее инстаграме».

«Ну что, друзья, похоже, я вчера не очень хорошо справилась. Не шмогла», — сказала Дарья в видео.

«Может, девчоночку какую-то позвать тебе в помощь?» — пошутил в ответ Карпин.

«Да куда тебе?! Пердун старый, а все туда же», — ответила Карпина.

Напомним, на время перерыва чемпионата на игры сборных Карпин с супругой улетели в Дубай. «Ростов» после 23 туров Тинькофф РПЛ занимает 7-е место в турнирной таблице.