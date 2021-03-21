«Куда тебе, старый пердун». Жена Карпина потроллила мужа
Жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья подшутила над мужем в Instagram.
Специалист в соцсети опубликовал видео с супругой, подписав ролик следующим образом: «Когда жена должна была за ночь «уговорить» мужа на прямой эфир в ее инстаграме».
«Ну что, друзья, похоже, я вчера не очень хорошо справилась. Не шмогла», — сказала Дарья в видео.
«Может, девчоночку какую-то позвать тебе в помощь?» — пошутил в ответ Карпин.
«Да куда тебе?! Пердун старый, а все туда же», — ответила Карпина.
Напомним, на время перерыва чемпионата на игры сборных Карпин с супругой улетели в Дубай. «Ростов» после 23 туров Тинькофф РПЛ занимает 7-е место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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