Миодраг Божович: «Нижний Новгород» еще не сказал последнего слова»
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (3:2) в матче восьмого тура Тинькофф РПЛ.
Какая мотивация нам нужна, кроме борьбы за жизнь? Надеюсь, мы будем исправлять ситуацию, — сказал Божович в эфире канала «Матч премьер». - Сегодня мы заслужили победу. Мы бились до конца. мы второй раз пропускаем быстрый гол, как было против ЦСКА. Возможно, был спад концентрации.
Думаю, для зрителей игра была очень хорошей, а для тренеров — нет. Мы могли пропустить еще. Нам в некоторых моментах очень повезло. Удача всегда нужна. «Нижний Новгород» — очень неудобный соперник. Их тренер сделал хорошую работу. Они еще не сказали последнего слова».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю