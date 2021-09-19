Миодраг Божович: «Нижний Новгород» еще не сказал последнего слова»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (3:2) в матче восьмого тура Тинькофф РПЛ.

Какая мотивация нам нужна, кроме борьбы за жизнь? Надеюсь, мы будем исправлять ситуацию, — сказал Божович в эфире канала «Матч премьер». - Сегодня мы заслужили победу. Мы бились до конца. мы второй раз пропускаем быстрый гол, как было против ЦСКА. Возможно, был спад концентрации.

Думаю, для зрителей игра была очень хорошей, а для тренеров — нет. Мы могли пропустить еще. Нам в некоторых моментах очень повезло. Удача всегда нужна. «Нижний Новгород» — очень неудобный соперник. Их тренер сделал хорошую работу. Они еще не сказали последнего слова».