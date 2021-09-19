«Хоть разок поинтересуйся фактами, прежде чем пургу нести». Шмурнов отчитал Журавеля за сравнение Роналду с Месси
Комментатор и корреспондент «Матч ТВ» в Twitter сравнил игру нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси после смены клубов в летнее трансферное окно.
«Старт этого сезона наконец ставит точку в вечном споре, кто круче — Роналду или Месси. Один без остановки забивает в новом чемпионате. Другой — в более слабом турнире ходит пешком и смотрит плохой футбол», — написал Журавель.
За такое сравнение в комментариях его отчитал коллега Александр Шмурнов.
«Тимур, ну нельзя совсем уже глупые вещи говорить прилюдно. Люди могут подумать нехорошее... Месси провел в чемпионате Франции 24 минуты. Какой «пешком», какой «смотрит плохой футбол». Ну хоть разок поинтересуйся фактами, прежде чем пургу нести...» — посетовал Шмурнов.
Также на пост Журавеля отрегировал другой комментатор — Кирилл Дементьев.
«Тебе слава Андронова не дает покоя?» — посмеялся журналист.
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