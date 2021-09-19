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«Хоть разок поинтересуйся фактами, прежде чем пургу нести». Шмурнов отчитал Журавеля за сравнение Роналду с Месси

18:56
Александр Шмурнов. Фото Instagram
Александр Шмурнов. Фото Instagram
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Комментатор и корреспондент «Матч ТВ» в Twitter сравнил игру нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси после смены клубов в летнее трансферное окно.

«Старт этого сезона наконец ставит точку в вечном споре, кто круче — Роналду или Месси. Один без остановки забивает в новом чемпионате. Другой — в более слабом турнире ходит пешком и смотрит плохой футбол», — написал Журавель.

За такое сравнение в комментариях его отчитал коллега Александр Шмурнов.

«Тимур, ну нельзя совсем уже глупые вещи говорить прилюдно. Люди могут подумать нехорошее... Месси провел в чемпионате Франции 24 минуты. Какой «пешком», какой «смотрит плохой футбол». Ну хоть разок поинтересуйся фактами, прежде чем пургу нести...» — посетовал Шмурнов.

Также на пост Журавеля отрегировал другой комментатор — Кирилл Дементьев.

«Тебе слава Андронова не дает покоя?» — посмеялся журналист.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 0
1-й тайм

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Иван Шитик все материалы автора

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