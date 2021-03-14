Миладинович назвал причину поражения «Сочи» в матче с «Локомотивом»
Защитник «Сочи» Иван Миладинович подвел итоги встречи 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (1:3).
— Почему сегодня пропустили сразу три мяча?
— Сегодня у «Локомотива» было много мастерства и игроков, которые реализовали свои моменты. Мы как всегда старались выжать свой максимум. Во втором тайме больше старались. Если бы тоже реализовали свои моменты, счет был бы другой, — сказал Миладинович.
«Локомотив» выиграл четвертый матч подряд в весенней части сезона, включая кубковую победу над «Тамбовом», и вышел на четвертое место в таблице РПЛ с 37 очками. «Сочи» и казанский «Рубин» набрали столько же очков, но уступают железнодорожникам по дополнительным показателям.
(Екатерина Звенигородская)
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