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Миладинович назвал причину поражения «Сочи» в матче с «Локомотивом»

21:17
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Защитник «Сочи» Иван Миладинович подвел итоги встречи 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (1:3).

— Почему сегодня пропустили сразу три мяча?

— Сегодня у «Локомотива» было много мастерства и игроков, которые реализовали свои моменты. Мы как всегда старались выжать свой максимум. Во втором тайме больше старались. Если бы тоже реализовали свои моменты, счет был бы другой, — сказал Миладинович.

«Локомотив» выиграл четвертый матч подряд в весенней части сезона, включая кубковую победу над «Тамбовом», и вышел на четвертое место в таблице РПЛ с 37 очками. «Сочи» и казанский «Рубин» набрали столько же очков, но уступают железнодорожникам по дополнительным показателям.

(Екатерина Звенигородская)

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