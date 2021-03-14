Николич после победы «Локомотива» над «Сочи» похвалил Федотова
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы над «Сочи» (3:1) в матче 22-го тура Тинькофф-РПЛ подвел итоги встречи и оценил форму своей команды.
«Надо поздравить команду с победой. Очень важная игра, трудная игра, — сказал Николич. — Много динамики, моментов, и у нас, и у соперников. Очень важные три очка у нас. Хороший старт сезона — четыре игры подряд побеждаем. Так как «Сочи» — очень качественная команда, очень нравится, как играет команда. Хочется похвалить и главного тренера Федотова против них тяжело играть, двигаемся дальше».
(Екатерина Звенигородская)
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