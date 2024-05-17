Кафанов не считает, что травма надломит Торопа: «Все победы и яркие игры еще впереди. Я так и сказал Славе»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о психологическом состоянии голкипера ЦСКА Владислава Торопа после полученной травмы.

«Даже не беспокоюсь насчет его характера. Выйдет еще более сильным. Все победы и яркие игры еще впереди. Я так и сказал Славе. После такой травмы тяжело входить в работу. Как показывает практика, не все потом выходят на свой уровень. Но я не думаю, что он будет бояться лезть в борьбу или что эта травма его надломит. Желаю ему скорейшего выздоровления! Залечить все и вернуться в строй. Во время нашей работы он оставил отличное впечатление и превзошел все мои ожидания», — сказал Кафанов «СЭ».

15 мая в ответном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» (0:0, пен. — 4:5) голкипер армейцев Владислав Тороп столкнулся с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом, в результате чего получил множественные травмы лица. У футболиста московской команды диагностирован двойной перелом костей лицевой части черепа.