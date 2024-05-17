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Кафанов не считает, что травма надломит Торопа: «Все победы и яркие игры еще впереди. Я так и сказал Славе»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о психологическом состоянии голкипера ЦСКА Владислава Торопа после полученной травмы.

«Даже не беспокоюсь насчет его характера. Выйдет еще более сильным. Все победы и яркие игры еще впереди. Я так и сказал Славе. После такой травмы тяжело входить в работу. Как показывает практика, не все потом выходят на свой уровень. Но я не думаю, что он будет бояться лезть в борьбу или что эта травма его надломит. Желаю ему скорейшего выздоровления! Залечить все и вернуться в строй. Во время нашей работы он оставил отличное впечатление и превзошел все мои ожидания», — сказал Кафанов «СЭ».

15 мая в ответном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» (0:0, пен. — 4:5) голкипер армейцев Владислав Тороп столкнулся с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом, в результате чего получил множественные травмы лица. У футболиста московской команды диагностирован двойной перелом костей лицевой части черепа.

Владислав Тороп
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виталий Кафанов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Константин Тюкавин

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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