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Сегодня, 18:02

Семин разочарован отсутствием россиян в штабе Станковича в «Спартаке»: «Это был бы плюс для нашего футбола»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» рассказал, чем может быть опасно назначение Деяна Станковича в «Спартак».

«Меня интересует один вопрос, когда-то в «Локомотив» привезли огромную группу специалистов, и в этой группе не нашлось места российским тренерам «Локомотива». В данной ситуации меня это волнует. Вполне возможно, он хороший тренер, возможно, будут результаты, но он уйдет когда-то. Если бы с ним рядом работали наши специалисты, значит, у нас в стране остались бы тренеры, которые проанализировали его работу. Это был бы плюс для развития нашего футбола. Когда я работал тренером за границей, мне говорили: «Ты с собой можешь взять максимум два человека, потому что вы уйдете, а кто-то же из наших тренеров должен остаться», — сказал Семин «СЭ».

Деян Станкович. Шесть плюсов и два минуса нового тренера. «Спартак» со Станковичем должен претендовать на золото

«Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича главным тренером клуба в четверг, 16 мая. Он начнет работать с красно-белыми с сезона-2024/25.

В тренерский штаб 45-летнего серба войдут ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

Ранее в своей карьере Станкович тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
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Константин Тюкавин

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Локомотив

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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да Силва Виллиан Роша

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