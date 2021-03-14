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Смолов стал 15 футболистом, который забил 80 голов в чемпионате России

21:15
14 марта. Москва. «Локомотив» — «Сочи» — 3:1. Федор Смолов принимает поздравления игроков «Локомотива». Фото ФК «Локомотив»
14 марта. Москва. «Локомотив» — «Сочи» — 3:1. Федор Смолов принимает поздравления игроков «Локомотива». Фото ФК «Локомотив»
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Форвард «Локо» Федор Смолов в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (3:1) поразил ворота Сослана Джанаева и забил 80-й гол в чемпионатах России. Нападающий стал 15-м футболистом, которому покорился этот результат.

Причем от замыкающего десятку лучших Валерия Есипова нападающий, отличавшийся за «Динамо» (3 раза), «Анжи» (2), «Урал» (8), «Краснодар» (53) и «Локомотив» (14), отстает всего на восемь мячей. Лидер рейтинга Олег Веретенников отличился 143 раза, лучший действующий бомбардир Артем Дзюба — 130.

(Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры чемпионатов России:

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

Олег Веретенников

Ротор, Сокол

274

143

Александр Кержаков

Зенит, Динамо

340

139

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

355

130

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

377

129

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

120

Роман Павлюченко

Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

309

104

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

456

102

Андрей Тихонов

Спартак, Крылья Советов, Химки

346

98

Игорь Семшов

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов

433

98

Валерий Есипов

Факел. Ротор, Сатурн

390

88

Егор Титов

Спартак, Химки

336

87

Вагнер Лав

ЦСКА

169

85

Олег Терехин

Динамо, Локомотив, Черноморец, Терек

208

84

Дмитрий Сычев

Спартак, Локомотив, Волга

258

81

Федор Смолов

Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив

271

80
Локомотив — Сочи

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