Данни: «Зенит» поборется за чемпионство, несмотря на неудачный старт сезона»

Бывший футболист «Зенита» Мигель Данни в разговоре с «СЭ» высказался о поражении команды от «Оренбурга» (1:3) в 10-м туре РПЛ.

«Правда в том, что у них сейчас сложный период, но я верю, что они переломят ситуацию и вернутся к победам. Да, не особо удачный старт сезона для «Зенита», но несмотря на все это, они еще поборются за чемпионство», — сказал Данни «СЭ».

После поражения от «Оренбурга» сине-бело-голубые с 17 очками занимают 4-е место в РПЛ, но по итогам тура могут спуститься на шестую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре команда Сергея Семака в гостях сыграет с «Сочи». Встреча пройдет 7 октября. Перед этим «Зенит» 4 октября на своем поле примет «Балтику» в матче 5-го тура FONBET Кубка России.