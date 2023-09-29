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Сегодня, 08:00

РПЛ: «Оренбург» — «Зенит», «Крылья» — «Спартак» и другие матчи 10-го тура

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Квинси Промес, Роман Евгеньев и Иван Ломаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
10-й тур чемпионата России сезона-2023/24.

10-й тур РПЛ стартует 29 сентября матчем «Ростов» — «Урал». 30 сентября «Оренбург» примет «Зенит», а ЦСКА — «Балтику». 1 октября «Спартак» сыграет на выезде с «Крыльями Советов».

29 сентября, пятница

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
29 сент, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Урал

30 сентября, суббота

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
30 сент, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Зенит
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
30 сент, 14:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Пари Нижний Новгород
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
30 сент, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Краснодар
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
30 сент, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Балтика

1 октября, воскресенье

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
01 окт, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Сочи
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
01 окт, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Спартак
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
01 окт, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Динамо

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2023/24

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
Футбол
РПЛ
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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