«Краснодар» на выезде обыграл «Рубин» в РПЛ

«Рубин» дома проиграл «Краснодару» в матче 10-го тура чемпионата России — 0:2. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена».

Счет в игре открыл форвард «быков» Джон Кордоба на 24-й минуте. Результативную передачу отдал защитник команды Хуниор Алонсо.

На 86-й минуте нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун удвоил преимущество команды, забив с передачи Кордобы.

«Краснодар» набрал 24 очка и возглавляет турнирную таблице РПЛ. На втором месте находятся «Крылья Советов» (18 очков), которые 1 октября проведут свой матч 10-го тура со «Спартаком». Действующий чемпион России «Зенит» с 17 очками занимает четвертое место.

«Рубин» располагается на 13-м месте в таблице с 9 очками.