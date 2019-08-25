«Месси, Роналду, Азар». Карпин пошутил о футболистах, с которыми «Ростов» будет бороться за чемпионство

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с «Рубином» (2:1) заявил, что ожидает меньше кадровых проблем к следующему туру.

— Чем объясняются изменения в составе?

— Потому что решили так. Попов травмирован, его замена вынужденная.

— Когда поправятся он и Байрамян?

— К «Локомотиву» и Попов, и Байрамян должны быть готовы. С завтрашнего дня уже могут быть в общей группе. Ну Байрамян на 99 процентов, Попов... посмотрим.

— Как вам игра Саплинова? Показалось, что он достаточно уверенно сыграл и сегодня, и в Уфе...

— Он действительно выглядел уверенно. Лишь бы это не перерастало в самоуверенность. Постепенно адаптируется, забитый гол может в этом помочь.

— Сегодня было много дальних ударов. Это установка?

— Установка бить есть в каждом матче. Но разумеется, уже игроки на поле решают, стоит ли бить в каждом конкретном случае.

— Кто из игроков должен приехать, чтобы «Ростов» боролся за чемпионство?

— Денег дайте. Купим Месси, Роналду, Азара... (Юрий Плохотниченко)

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