Стали известны судьи, которые будут работать на матчах 12-го тура премьер-лиги. Игру между «Краснодаром» и «Спартаком» обслужит Виталий Мешков, встречу ЦСКА — «Ростов» — Василий Казарцев. На обеих встречах будет работать ВАР.

5 октября (суббота)

«Уфа» — «Ахмат»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе (Москва), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).

«Оренбург» — «Динамо»: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Алексей Ширяев (Ставрополь), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Ян Бобровский (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Рубин» — «Тамбов»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Арам Петросян (Бронницы), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

«Сочи» — «Крылья Советов»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

6 октября (воскресенье)

«Урал» — «Зенит»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Сергей Зуев (Москва).

«Локомотив» — «Арсенал»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья — Евгений Буланов (Саранск); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

«ЦСКА» — «Ростов»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); ВАР — Сергей Карасев (Москва), АВАР — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

«Краснодар» — «Спартак»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

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