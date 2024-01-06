Мельников считает Ренана слишком техничным для защитника

Бывший футболист и тренер «Зенита» Вячеслав Мельников считает, что бразильцу Роберту Ренану помешали закрепиться в петербургском клубе молодость и склонность демонстрировать не к месту свою технику.

«Ренан — парень с потенциалом, высокий, хорошие данные. Но, мне кажется, он очень техничный для молодого защитника. Защитник должен быть надежным, играть с холодной головой. Может, он и вырастет в хорошего мастера, но «Зениту», сами понимаете, некогда ждать», — приводит «РБ Спорт» слова Мельникова.

20-летний Ренан перешел в «Коринтианс» на правах аренды, где будет выступать до конца бразильского сезона.

За «Зенит» защитник всего провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями.