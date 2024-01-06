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Стипиди: «Кордоба — это не Кассьерра и не какой-то там Промес. Он самый сильный легионер в России»

Алина Савинова
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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди отреагировал на информацию об интересе к нападающему «Краснодара» Джону Кордобе со стороны клубов из ОАЭ.

«Кордоба показывает достаточно хороший уровень футбола. Он очень значимый игрок для «Краснодара». Возможно, арабские клубы и предлагают ему контракты, но 12 миллионов евро за Кордобу — это смешные деньги. Он не Кассьерра и не какой-то там Промес. Кордоба — футболист, который может делать результат сам. Он постоянно забивает голы и ищет моменты, все время двигается на поле. Я считаю, из легионеров Кордоба самый сильный в России. Арабы приглашают к себе из Европы сильных футболистов, а у нас единичны такие приобретения», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

30-летний Кордоба в этом сезоне провел 20 матчей, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Он выступает за «Краснодар» с 2021 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005527127_stipidi_kordoba__eto_ne_kasserra_i_ne_kakoy-to_tam_promes
Джон Кордоба
Футбол
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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П
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Александр Соболев

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