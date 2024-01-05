Ещенко: «Окончательно повесил бутсы на гвоздь. Я всем все доказал»
Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что принял окончательное решение не возобновлять игровую карьеру.
«Окончательно повесил бутсы на гвоздь. Я всем все доказал, теперь передо мной стоят новые цели», — приводит matchtv.ru слова Ещенко.
Также он отметил, что не жалеет об уходе из «Спартака» в 2022-м в качестве футболиста.
«Такие мысли были, что закончил раньше, чем нужно было. С другой стороны, нужно искать плюсы из того решения. Например, не потерял окончательно здоровье, начал раньше заниматься тренерской деятельностью, получил новый опыт по другую сторону футбольной карьеры — в управленческой должности», — добавил экс-защитник.
Ещенко выступал за «Волгу», «Локомотив», «Анжи», «Кубань», «Динамо», «Спартак» и другие команды. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также обладателем Суперкубка России (2017).
В январе 2022 года Ещенко завершил игровую карьеру в «Спартаке», в котором играл с 2016 года. В июне 2022-го он возобновил свою карьеру, подписав контракт со «Знаменем». За ногинскую команду футболист провел 7 матчей.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
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2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5