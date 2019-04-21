Матч "Краснодар" - "Зенит" номинирован на звание лучшего в РПЛ за всю историю

РПЛ в Твиттере проводит голосование по итогам матча 24-го тура "Краснодар" - "Зенит" (2:3). Болельщикам предолжено ответить на следующий вопрос:
"Краснодар" - "Зенит" - это лучший матч:
а) тура;
б) сезона;
в) десятилетия;
г) РПЛ за всю историю.
"Зенит" в этой встрече вел в счете 2:1 по итогам основного времени. На 91-й минуте счет сравнял Маурисиу Перейра, но на 95-й Артем Дзюба точным ударом принес питерцам победу.
⚔ Настало время выяснить. #КраснодарЗенит – это лучший матч...– Российская Премьер-Лига (@rfpl) 20 апреля 2019 г.
#РПЛ @zenit_spb
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