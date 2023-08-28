Масалитин заявил, что ЦСКА выглядит неважно в этом сезоне РПЛ

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин предложил московскому клубу поменять игровую схему. Он заявил, что армейцы выглядят неуверенно.

«После шести туров ЦСКА выглядит неважно. Есть объективные причины — травмы, короткая скамейка. Но виноват и тренерский состав. В чем виноват? Надо больше доверять молодёжи — это раз. Сзади в обороне есть проблемы, значит, надо поменять систему, перейти на схему с четырьмя защитниками, сыграть понадежнее. А то команда играет вдесятером, например, против «Ахмата» и бросает играть. С «Сочи» играли в большинстве и гол пропустили», — сказал Масалитин Legalbet.

В этом сезоне РПЛ ЦСКА набрал 10 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице.