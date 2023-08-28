Галактионов признан лучшим тренером в истории «Локомотива» по проценту побед

«Локомотив» одержал победу в 63 процентах матчей под руководством главного тренера Михаила Галактионова.

По данным Opta Sports, по этому показателю специалист стал лучшим тренером железнодорожников.

Он также является лучшим тренером в истории «Локомотива» по среднему количеству набранных очков за игру (2.2) в чемпионате России.

39-летний Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года.

После 6 туров «Локомотив» с 9 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре железнодорожники на своем поле примут «Балтику». Игра пройдет 3 сентября. Перед этим «Локомотив» 30 августа в гостях встретится с «Ростовом» в FONBET Кубке России.