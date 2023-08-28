Первак оценил возможное возвращение Карпина в «Спартак»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак рассказал, может ли главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вернуться в московский клуб.

— Вроде как Карпин все-таки нашел свое место, где ему очень нравится. Но вдруг с ним втихаря кто-то ведет переговоры из «Спартака», а «Ростов» поэтому плохо играет. Может Карпин волнуется и не может собраться. Но на самом деле нюансы и результаты исходят не только от тренера.

Не поддерживаю Федуна, который говорит, что тренер — 10 процентов успехов. Я думаю, что тренер — больше 50 процентов. Но есть и другие должности и люди, которые должны ему помогать, — отметил Первак «Спорту День за Днем».

Красно-белые под руководством Гильермо Абаскаля набрали одно очко в трех последних матчах РПЛ. «Спартак» идет на 7-м месте в турнирной таблице.