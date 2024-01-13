Масалитин считает, что «Зенит» не отпустит Кругового в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на информацию о возможном подписании армейцами защитника «Зенита» Данила Кругового.

Ранее о возможном переходе 25-летнего игрока в ЦСКА сообщил журналист Иван Карпов.

«Мы еще помним, что Круговой мог перейти в ЦСКА, когда играл за «Уфу». Тогда он выбрал «Зенит». Есть много вопросов по трансферу Кругового.

Имею в виду, что «Зенит» просто так его не отпустит. Тем более Данил стал чаще играть за петербуржцев. Большие сомнения у меня по этому трансферу», – цитирует Масалитина «РБ Спорт».

Действующее соглашение футболиста с сине-бело-голубыми истекает в июне 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 2 миллиона евро.

В этом сезоне Круговой провел за «Зенит» 18 матчей и отдал 2 голевых паса.