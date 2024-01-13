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Масалитин считает, что «Зенит» не отпустит Кругового в ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на информацию о возможном подписании армейцами защитника «Зенита» Данила Кругового.

Ранее о возможном переходе 25-летнего игрока в ЦСКА сообщил журналист Иван Карпов.

«Мы еще помним, что Круговой мог перейти в ЦСКА, когда играл за «Уфу». Тогда он выбрал «Зенит». Есть много вопросов по трансферу Кругового.

Имею в виду, что «Зенит» просто так его не отпустит. Тем более Данил стал чаще играть за петербуржцев. Большие сомнения у меня по этому трансферу», – цитирует Масалитина «РБ Спорт».

Действующее соглашение футболиста с сине-бело-голубыми истекает в июне 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 2 миллиона евро.

В этом сезоне Круговой провел за «Зенит» 18 матчей и отдал 2 голевых паса.

Источник: «РБ Спорт»
Валерий Масалитин
Данил Круговой
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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12
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15
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