В ЦСКА рассказали о восстановлении Дивеева после травмы

Клубный врач ЦСКА Эдуард Безуглов в комментарии для «СЭ» высказался о физическом состоянии защитника Игоря Дивеева.

«Восстановление идет по плану. Игорь перенес операцию, показал себя большим профессионалом. Ни грамма лишнего веса, ни одну тренировку не пропустил. Добавил с точки зрения силы. Мы настроены оптимистично, надеемся, все будет хорошо, и он будет спокойно играть без травм», — рассказал Безуглов корреспонденту «СЭ» Николаю Гаврилову.

Футболист получил травму голеностопа в матче за Суперкубок России против «Зенита». В июле прошлого года игрок перенес операцию.

Всего в сезоне-2022/23 защитник провел 20 матчей и отметился 2 голами и 1 результативной передачей.