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В ЦСКА рассказали о восстановлении Дивеева после травмы

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Клубный врач ЦСКА Эдуард Безуглов в комментарии для «СЭ» высказался о физическом состоянии защитника Игоря Дивеева.

«Восстановление идет по плану. Игорь перенес операцию, показал себя большим профессионалом. Ни грамма лишнего веса, ни одну тренировку не пропустил. Добавил с точки зрения силы. Мы настроены оптимистично, надеемся, все будет хорошо, и он будет спокойно играть без травм», — рассказал Безуглов корреспонденту «СЭ» Николаю Гаврилову.

Футболист получил травму голеностопа в матче за Суперкубок России против «Зенита». В июле прошлого года игрок перенес операцию.

Всего в сезоне-2022/23 защитник провел 20 матчей и отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

ФК ЦСКА (Москва)
Эдуард Безуглов
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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