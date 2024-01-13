Sport24: «Факел» предложит контракт Тугареву

Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев может продолжить карьеру в «Факеле», сообщает Sport24.

По информации источника, воронежцы предложат контракт 25-летнему россиянину. Сообщается, что он готов пойти на понижение зарплаты в два раза.

Соглашение Тугарева с «Ростовом» рассчитано до 2025 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Он выступает за ростовчан с 2020 года.