Масалитин посоветовал Дзагоеву задуматься о завершении карьеры

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал решение «Рубина» не продлевать контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым.

«Понятно, что и в ЦСКА у него были постоянные проблемы из-за этого, где-то что-то его хватало на полчаса максимум, а потом начинали эти травмы на фоне усталости вылезать. Поэтому с ним и не стали продлевать контакт. Пришел в «Рубин», там тоже самое. Значит, дело не в командах, дело в самом игроке. Только он решает [вопрос с продолжением карьеры] — сможет он, не сможет. Чувствует ли в себе силы? Если там его травмы достали, то есть смысл задуматься, что, может, хватит организм мучать этими травмами?» — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Дзагоев перешел в «Рубин» из ЦСКА в сентябре 2022 года. В минувшем сезоне 32-летний футболист принял участие в 20 матчах за казанскую команду, отметился 3 голами и 2 результативными передачами.