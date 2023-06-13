Непомнящий оценил работу Абаскаля в «Спартаке»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о причинах нестабильности «Спартака» во второй части сезона-2022/23.

«На самом деле, все произошло, как обычно и бывает в «Спартаке». Это такая команда, вокруг которой всегда присутствует некоторое напряжение, отражающееся на футболистах. А тут пришел новый человек и поначалу снял с них это напряжение. Как только после зимней паузы давление стало усиливаться, в тренерском штабе возникла нервная обстановка, и это передалось футболистам. В результате, команда начала проседать в некоторых моментах. Абаскаля хвалят за отличную тактическую подготовку команды. За то, что она готова менять схему по нескольку раз за матч. Но я не считаю это позитивным моментом. Если не работает план «А», нужно иметь план «В». Но использовать еще планы «С» и «D» — это уже излишнее. Одним и тем же игрокам слишком часто меняют задачи. И такая неразбериха не только на поле, но и в головах руководства клуба. Нет стабильности, нет спокойствия, нет уверенности», — цитирует Непомнящего Vprognoze.ru.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025-го. Красно-белые под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России в прошедшем сезоне.