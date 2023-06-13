Хохлов сообщил, что продолжит работать в «Сочи» в следующем сезоне

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов сообщил «СЭ», что продолжит работать в команде в следующем сезоне.

«Я продолжу работу в «Сочи» в следующем сезоне. Будем стараться прогрессировать дальше», — сказал Хохлов «СЭ».

Хохлов работает в «Сочи» с января 2023 года. Изначально он был помощником Курбана Бердыева, занимавшего пост главного тренера. В апреле после отставки Бердыева Хохлов возглавил сочинцев.