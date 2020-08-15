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Марко Николич: «У «Локо» 26 матчей до зимы. Важно, чтобы на каждую позицию было по 2 игрока»

18:56
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча 2-го тура Тинькофф-РПЛ против «Краснодара». Специалист подчеркнул, что Владислав Игнатьев, Антон Миранчук и Станислав Магкеев остались в запасе не из-за скандального видео с вечеринки, а Дмитрий Рыбчинский играет с первых минут благодаря успешному выступлению в первом туре против «Рубина» (2:0).

Игроки &laquo;Локо&raquo; отдыхают в&nbsp;клубе в&nbsp;компании девушек.В сети появилось скандальное видео с игроками «Локо». Они проводили время в компании девушек

— У нас 26 матчей до зимы. Важно ,чтобы на каждую позицию было по два игрока готовы, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ». Плюс Влад не до конца восстановился от травмы, поэтому мы оставили его в запасе.

Что касается выхода Рыбчинского, он хорошо играл с «Рубином», не знаю, что тут еще добавить.

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