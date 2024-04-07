Мамаев заявил, что расстроен поражением «Динамо» от «Спартака»

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев в разговоре с «СЭ» высказался о поражении «Динамо» от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура РПЛ.

«Расстроены результатом», — сказал Мамаев «СЭ».

«Спартак» (35 очков) забил в РПЛ впервые в 2024 году и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.