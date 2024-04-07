«Динамо» — «Спартак»: видео голов
«Динамо» в домашнем матче проиграло «Спартаку» в 23-м туре чемпионата России — 1:2.
За бело-голубых единственный гол забил Луис Чавес. У красно-белых дубль оформил Александр Соболев.
5-я минуте: Луис Чавес — 1:0
74-я минута: Александр Соболев — 1:1
87-я минута: Александр Соболев — 1:2
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|4
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|44
|
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|12
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|3
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|43
|
3
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|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
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|
5
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|22
|9
|9
|4
|35-28
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|10
|5
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|
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|
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|
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|
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|5
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|20
|
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|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
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|14-26
|17
|
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|Сочи
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|3
|6
|13
|23-37
|15
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30 тур
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|1 : 0
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 2
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|1 : 2
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5
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