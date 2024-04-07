Пивоваров: «Игра Лещука? Это общий результат»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением о матче против «Спартака» (1:2) в 23-м туре РПЛ.

«В этом случае получилось не как в последних матчах. Игра была неплохой, видели улучшения. Что случилось потом… результат нас сильно огорчает. «Спартак» не заслужил победу? Счет на табло. Они играли до конца и доигрывали свои эпизоды.

Игра Лещука? Мы и в победах и поражениях являемся одной командой. Это результат всей команды, наш общий, а не Лещука», — сказал Пивоваров.

«Спартак» (35 очков) забил в РПЛ впервые в 2024 году и поднялся на шестое место в РПЛ. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.