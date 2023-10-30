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Сегодня, 16:17

Маклаков: «Пускай в «Спартаке» уже определятся с Джикией! Человек играет в сборной России»

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Актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал «СЭ» ситуацию вокруг защитника красно-белых Георгия Джикии.

«Пускай уже определятся с Джикией! Волынка, которую они затеяли, только пагубно сказывается на команде. Человек играет в сборной России. Он своей игрой заслужил огромный авторитет и среди болельщиков, и среди специалистов футбола. Если они оценивают его меньше, чем он стоит, то это глупое заблуждение. По крайней мере, он всегда был настоящим капитаном», — сказал Маклаков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В сезоне-2023/24 Джикия провел 6 матчей за «Спартак» в РПЛ. В последний раз 29-летний футболист выходил на поле в матче чемпионата России 2 сентября — тогда красно-белые проиграли «Краснодару» (0:2).

После этого Джикия пропустил 6 игр «Спартака» в РПЛ подряд.

Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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