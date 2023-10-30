Кривцов — о матче с ЦСКА: «Ивич просил меня выровнять игру, но забить не получилось»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился мнением о первом поражении команды в чемпионате РПЛ. 29 октября в матче 13-го тура в краснодарцы уступили ЦСКА (0:1).

«Непривычно проигрывать в этом сезоне. Игра была равной. По моментам во втором тайме мы создали больше, а вот в первой половине у нас не получалось контролировать игру. Когда выходил на замену, тренер просил выровнять игру, найти возможности бить по воротам. Отчасти я не доволен своей игрой, ведь забить не получилось», — цитирует футболиста euro-football.ru.

«Краснодар» после 13 туров продолжает возглавлять турнирную таблицу с 28 очками, армейцы занимают 5-е место (21 очко). 21-летний Кривцов в чемпионате РПЛ-2023/24 провел 13 матчей без результативных действий.