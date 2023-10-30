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Кривцов — о матче с ЦСКА: «Ивич просил меня выровнять игру, но забить не получилось»

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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился мнением о первом поражении команды в чемпионате РПЛ. 29 октября в матче 13-го тура в краснодарцы уступили ЦСКА (0:1).

«Непривычно проигрывать в этом сезоне. Игра была равной. По моментам во втором тайме мы создали больше, а вот в первой половине у нас не получалось контролировать игру. Когда выходил на замену, тренер просил выровнять игру, найти возможности бить по воротам. Отчасти я не доволен своей игрой, ведь забить не получилось», — цитирует футболиста euro-football.ru.

«Краснодар» после 13 туров продолжает возглавлять турнирную таблицу с 28 очками, армейцы занимают 5-е место (21 очко). 21-летний Кривцов в чемпионате РПЛ-2023/24 провел 13 матчей без результативных действий.

Источник: euro-football.ru
Футбол
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Никита Кривцов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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