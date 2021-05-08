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«Лучшее фото». Братья Березуцкие сфотографировались вместе перед матчем ЦСКА — «Краснодар»

18:49
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В матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА примет на свое поле «Краснодара». Перед игрой совместное фото сделали братья Алексей и Василий Березуцкий.

Василий сейчас трудится в тренерском штабе «Краснодара», где помогает бывшему главному тренеру москвичей Виктору Гончаренко.

Алексей занимает должность заместителя генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры