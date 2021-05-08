Тульский «Арсенал» недоволен судейством Левникова в матче с «Рубином»
Пресс-служба тульского «Арсенала» в Twitter прокомментировала эпизод с пенальти и удалением Сергея Ткачева в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (2:4). Главным арбитром встречи был Кирилл Левников.
«Крайне странное решение Левникова. Стоит отметить, что игрок «Рубина» изначально не с той точки бросал аут. В итоге это привело к атаке, просмотру ВАР и пенальти. Но на это никто не обратил внимание.
Пенальти! И удаление за вторую желтую карточку Ткачева. Вот к чему привел один не верно брошенный аут", — говорится в сообщении клуба.
«Рубин» набрал 52 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Арсенал» остался на 13-й строчке (23 очка).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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