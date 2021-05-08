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Тульский «Арсенал» недоволен судейством Левникова в матче с «Рубином»

18:40
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Пресс-служба тульского «Арсенала» в Twitter прокомментировала эпизод с пенальти и удалением Сергея Ткачева в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (2:4). Главным арбитром встречи был Кирилл Левников.

«Крайне странное решение Левникова. Стоит отметить, что игрок «Рубина» изначально не с той точки бросал аут. В итоге это привело к атаке, просмотру ВАР и пенальти. Но на это никто не обратил внимание.

Пенальти! И удаление за вторую желтую карточку Ткачева. Вот к чему привел один не верно брошенный аут", — говорится в сообщении клуба.

«Рубин» набрал 52 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Арсенал» остался на 13-й строчке (23 очка).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfc_arsenal/status/1391041860211253250

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