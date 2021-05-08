Тульский «Арсенал» недоволен судейством Левникова в матче с «Рубином»

Пресс-служба тульского «Арсенала» в Twitter прокомментировала эпизод с пенальти и удалением Сергея Ткачева в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (2:4). Главным арбитром встречи был Кирилл Левников.

«Крайне странное решение Левникова. Стоит отметить, что игрок «Рубина» изначально не с той точки бросал аут. В итоге это привело к атаке, просмотру ВАР и пенальти. Но на это никто не обратил внимание.

Пенальти! И удаление за вторую желтую карточку Ткачева. Вот к чему привел один не верно брошенный аут", — говорится в сообщении клуба.

?56 | Крайне странное решение Левникова. Стоит отметить, что игрок «Рубина» изначально не с той точки бросал аут. В итоге это привело к атаке, просмотру VAR и пенальти. Но на это никто не обратил внимание. — ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) May 8, 2021

«Рубин» набрал 52 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Арсенал» остался на 13-й строчке (23 очка).