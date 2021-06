Ловрен заявил, что не жалеет об уходе из «Ливерпуля» в «Зенит»

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен признался, что не жалеет об уходе из «Ливерпуля».

«Я принял это решение, так как чувствовал, что оно будет правильным, я не оглядываюсь назад. В моей карьере все ошибки имеют свое обоснование. Благодаря этому я стал тем, кем являюсь.



Уход из «Ливерпуля» точно не был ошибкой. За первый сезон в «Зените» я выиграл уже два трофея, так что могу только гордиться этим», — цитирует Ловрена Four Four Two.