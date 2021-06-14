Ловрен заявил, что не жалеет об уходе из «Ливерпуля» в «Зенит»
Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен признался, что не жалеет об уходе из «Ливерпуля».
«Я принял это решение, так как чувствовал, что оно будет правильным, я не оглядываюсь назад. В моей карьере все ошибки имеют свое обоснование. Благодаря этому я стал тем, кем являюсь.
Уход из «Ливерпуля» точно не был ошибкой. За первый сезон в «Зените» я выиграл уже два трофея, так что могу только гордиться этим», — цитирует Ловрена Four Four Two.
Ловрен перешел в «Зенит» летом 2020 года из «Ливерпуля». В сезоне-2020/21 31-летний хорват провел 28 матчей за команду из Санкт-Петербурга, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.
Дополнительная информация:
https://www.fourfourtwo.com/features/dejan-lovren-interview-when-croatia-went-into-extra-time-against-england-in-the-semi-final-we-felt-more-powerful
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