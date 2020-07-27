«Ливерпуль» объявил о переходе Ловрена в «Зенит»

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил, что 31-летний защитник Деян Ловрен продолжит карьеру в «Зените».

Хорватский футболист защищал цвета «красных» с 2014 года, провел в общей сложности 185 матчей и забил 8 голов.

С «Ливерпулем» Ловрен в этом сезоне выиграл чемпионат Англии, а в прошлом — Лигу чемпионов. Ранее он защищал цвета хорватских «Динамо» и «Интера», «Лиона» и «Саутгемптона».

В составе сборной Хорватии Ловрен провел 57 матчей, забил 3 мяча и принял участие в чемпионатах мира 2014 и 2018 года. На турнире в России хорваты завоевали серебро.

Ранее стало известно, что «Зенит» в связи с истечением срока контракта покидает другой балканский защитник — 36-летний капитан Бранислав Иванович.