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Игнатьев и Эдер не поедут на первый сбор «Локомотива»

10:25
14 июня. Вратарь «Локомотива» Гильерме в самолете. Фото Twitter
14 июня. Вратарь «Локомотива» Гильерме в самолете. Фото Twitter
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«Локомотив» на официальном сайте объявил состав на первый предсезонный сбор. Он пройдет в Бад-Клайнкирххайме с 14 по 28 июня.

На первом сборе «Локомотив» планирует сыграть товарищеские матчи с «Жилиной» (23 июня) и «Олимпией» из Любляны (26 июня). Игры состоятся в городе Филлах.

«Локомотив» сегодня вылетел в Австрию в следующем составе:

вратари — Гильерме, Александр Касьяненко, Андрей Савин, Даниил Худяков;

защитники — Марат Бокоев, Дмитрий Живоглядов, Пабло, Мурило, Максим Ненахов, Борис Ротенберг, Александр Сильянов, Артур Чёрный, Никита Шарков;

полузащитники — Дмитрий Рыбчинский, Сергей Бабкин, Тимур Касимов, Даниил Куликов, Станислав Магкеев, Андрей Никитин, Максим Петров, Илья Петухов, Николай Титков, Антон Миранчук;

нападающие — Франсуа Камано, Виталий Лисакович, Зе Луиш, Федор Смолов.

В списке не оказалось вратаря Антона Коченкова, полузащитника Владислава Игнатьева и нападающего Эдера, у которых 1 июля заканчиваются контракты. Клуб пока не объявлял об уходе этих игроков.

Отмечается, что Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Гжегож Крыховяк и Мацей Рыбус присоединятся к «Локомотиву» после завершения выступления на Евро-2020.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24251

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Евгений Козинов все материалы автора
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