Агент Тельо прокомментировал интерес «Зенита» к игроку
11:36
Агент Хосе Мария Оробитг прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику «Бетиса» Кристиану Тельо.
Ранее испанское издание Estadio Deportivo сообщило, что российский клуб выходил на игрока.
«Это неправда. Никаких серьезных контактов со мной не было», — сказал Оробитг «СЭ».
В сезоне-2020/21 Тельо провел 33 матча за «Бетис», на его счету 5 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего испанца в 7,5 миллиона евро.
(Данил Алешин)
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