Агент Тельо прокомментировал интерес «Зенита» к игроку

Агент Хосе Мария Оробитг прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику «Бетиса» Кристиану Тельо.

Ранее испанское издание Estadio Deportivo сообщило, что российский клуб выходил на игрока.

«Это неправда. Никаких серьезных контактов со мной не было», — сказал Оробитг «СЭ».

В сезоне-2020/21 Тельо провел 33 матча за «Бетис», на его счету 5 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего испанца в 7,5 миллиона евро.

(Данил Алешин)