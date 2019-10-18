«Локомотив» впервые за восемь лет выиграл пять матчей подряд

В матче 13-го тура чемпионата России «Локомотив» обыграл «Ахмат» (2:0). Для команды Юрия Семина этот успех стал пятым подряд в текущем чемпионате. Красно-зеленые впервые в 10-й раз в российской истории выдали столь продолжительную победную серию. Правда, ни разу в XXIвеке железнодорожники выиграли шести встреч кряду. Рекорд клуба был установлен в 1995 году, когда «Локо» добился положительного исхода в 11 встречах, рекорд чемпионата — 13 побед — установил ЦСКА на стыке сезонов-2013/14 и -2014/15. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные победные серии «Локомотива» в чемпионатах России

Сезон Главный тренер Победы Голы 1995 Юрий Семин 11 26-6 1999 Юрий Семин 9 26-7 1999 Юрий Семин 6 15-5 1996 Юрий Семин 5 12-3 1998 Юрий Семин 5 18-6 2000 Юрий Семин 5 8-0 2002 Юрий Семин 5 11-1 2010 Юрий Семин 5 7-2 2018/19 Юрий Семин 5 11-2 2019/20 Юрий Семин 5 9-3

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр