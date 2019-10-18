«Локомотив» повторил клубный рекорд XXI века
В матче 13-го тура чемпионата России «Локомотив» обыграл «Ахмат» (2:0). Для команды Юрия Семина этот успех стал пятым подряд в текущем чемпионате.
Красно-зеленые впервые в 10-й раз в российской истории выдали столь продолжительную победную серию. Правда, ни разу в XXIвеке железнодорожники выиграли шести встреч кряду. Рекорд клуба был установлен в 1995 году, когда «Локо» добился положительного исхода в 11 встречах, рекорд чемпионата — 13 побед — установил ЦСКА на стыке сезонов-2013/14 и -2014/15. (Кирилл Бурдаков)
Самые продолжительные победные серии «Локомотива» в чемпионатах России
|
Сезон
|
Главный тренер
|
Победы
|
Голы
|
1995
|
Юрий Семин
|
11
|
26-6
|
1999
|
Юрий Семин
|
9
|
26-7
|
1999
|
Юрий Семин
|
6
|
15-5
|
1996
|
Юрий Семин
|
5
|
12-3
|
1998
|
Юрий Семин
|
5
|
18-6
|
2000
|
Юрий Семин
|
5
|
8-0
|
2002
|
Юрий Семин
|
5
|
11-1
|
2010
|
Юрий Семин
|
5
|
7-2
|
2018/19
|
Юрий Семин
|
5
|
11-2
|
2019/20
|
Юрий Семин
|
5
|
9-3
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