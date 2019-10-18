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«Локомотив» повторил клубный рекорд XXI века

18 октября 2019, 23:19
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В матче 13-го тура чемпионата России «Локомотив» обыграл «Ахмат» (2:0). Для команды Юрия Семина этот успех стал пятым подряд в текущем чемпионате.

Красно-зеленые впервые в 10-й раз в российской истории выдали столь продолжительную победную серию. Правда, ни разу в XXIвеке железнодорожники выиграли шести встреч кряду. Рекорд клуба был установлен в 1995 году, когда «Локо» добился положительного исхода в 11 встречах, рекорд чемпионата — 13 побед — установил ЦСКА на стыке сезонов-2013/14 и -2014/15. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные победные серии «Локомотива» в чемпионатах России

Сезон

Главный тренер

Победы

Голы

1995

Юрий Семин

11

26-6

1999

Юрий Семин

9

26-7

1999

Юрий Семин

6

15-5

1996

Юрий Семин

5

12-3

1998

Юрий Семин

5

18-6

2000

Юрий Семин

5

8-0

2002

Юрий Семин

5

11-1

2010

Юрий Семин

5

7-2

2018/19

Юрий Семин

5

11-2

2019/20

Юрий Семин

5

9-3
Ахмат — Локомотив

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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