«Локомотив» — «Сочи»: судья ошибся, предупредив Карпукаса. А потом удалил его

На 28-й и 52-й минутах матча 20-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Сочи» судья Сергей Чебан вынес два предупреждения Артему Карпукасу, что в итоге привело к его удалению. Вторая желтая карточка не вызывает сомнений, а вот в первом случае она показана ошибочно.

В том моменте Карпукас пробил по мячу и через мгновение произошел контакт его бутсы с голеностопом Марсело, который пытался блокировать удар.

В данном случае решение Чебана наказать железнодорожника можно оспорить. Но удаление и дисквалификацию Карпукаса уже не отменить. Он пропустит игру 22-го тура с «Краснодаром».